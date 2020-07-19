شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: الأندية أقوى من اتحاد الكرة.. والإسماعيلي بيشحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى السابق، أن حالة التعصب الحالية التى يشهدها الوسط الرياضى غير مسبوقة، مشيراً فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ملعب الصقر" الذى يقدمه أحمد حسن على إذاعة راديو مصر، إلى أن ما يحدث من احتقان بسبب "الفراغ الكروى"، بعد توقف كرة القدم، الأمور خرجت عن إطار الرياضة، وأضاف فاكهة الكرة المصرية "حالة التعصب الحالية غير مسبوقة ولما كنا بنطلع مجهود حربى كان يسافر معانا لاعبو الأهلى والزمالك، أصبحنا الآن لا نستطيع أن نصطحب أبنائنا إلى الملاعب

وأضاف فاكهة الكرة المصرية، "ماحدش من لاعبى الدورى يستحق الملايين التى تدفع فى الفترة الأخيرة، نحن بعيدين جداً عن نظام الاحتراف، وعندما تكون الأندية الكبرى أقوى من الاتحاد هذه مشكلة كبيرة، يجب أن يكون لدينا اتحاد كرة قوى يطبق مبدأ العدالة".

وتابع أبو جريشة، "البعض يشترى صفحات للهجوم، وأصبحت الأمور "أكل عيش" لأن الفلوس زادت قوي، البعض أصبح يكتب أى شئ، ويتهم الناس بأفظع الألفاظ بدون رقيب أو حسيب، لابد أن نفعل القوانين ونحاسب المسيئين الذين يحصلون على الأموال من أجل مهاجمة الشرفاء.

وتابع، "الإعلام له دور فى هذا الأمر، لابد أن يكون هناك قانون رادع للشخصيات الرياضية التى تظهر على الشاشات لعدم التلفظ بأى عبارات تثير التعصب".

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وتابع أبوجريشة: "أصبحنا نسمع عن ملايين الجنيهات يتم دفعها فى شراء لاعبين، وبعضهم هواة لم يصلوا لمرحلة الاحترافية

وأكمل، "الكرة المصرية تراجعت بشكل كبير بعد التتويج بثلاث بطولة أمم أفريقيا، رغم وصولنا لكأس العالم 2018، لكن لم نستطع البناء بقوة.

وأضاف، "هناك أندية كبيرة داخل مصر أقوى من اتحاد كرة القدم، البعض منهم يفرض السيطرة بسبب الجماهيرية والشعبية التى يتمتعون بها، لابد أن يطبق اتحاد الكرة العدالة ويجب تطبيق اللوائح بكل صرامة على الجميع".

وتابع، "أتمنى عودة الإسماعيلى لسابق عهده، فى الفترة المقبلة، وعلى مر السنين كان منتخب مصر يضم أبرز اللاعبين من صفوف الدراويش، وأطالب أن يراعى المسئولين الفجوة التى تسبب فيها عدم النظام فى تطبيق الاحتراف "الإسماعيلى بيشحت" ومش لاقى يصرف على الفريق".