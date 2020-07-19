شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي عن أزمة كوليبالي: كورونا السبب ونسعى لحل ودى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيصل خليفة، نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أن جائحة فيروس كورونا وراء الأزمة الأخيرة مع النادي الأهلي، بسبب عجز النادى عن تسديد الدفعات المستحقة من العقوبة الموقعة على الإيفواري سليمان كوليبالي لاعب النجم الحالي، وقال فيصل خليفة عبر برنامج ملعب الصقر، "لم يصلنا أى خطاب رسمي حتى الآن من الفيفا بشأن عقوبة سليمان كوليبالي".

وأضاف نائب رئيس النجم، "بحسب ما علمنا من الأخبار أن الفيفا أعطى 45 يوما من أجل تسوية الملف مع النادي الأهلي، وسنحاول حل الأزمة وديا فى الفترة المقبلة".

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وتابع، "آخر مباراة مع الأهلي فى مصر خلال شهر فبراير الماضي بدوري المجموعات ببطولة أفريقيا، وصلنا لاتفاق رسمى مع النادي الأهلي، واتفقنا على حلول، لكن إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا عطلنا عن تسديد المبالغ المالية، كنت مع رئيس النجم الساحلي في مصر، واتفقنا على كافة الأمور، لكن الأزمات الأخيرة وراء عدم دفع الدفعة المستحقة من الاتفاق المسبق مع القلعة الحمراء".

وأضاف فيصل، "النجم الساحلي فريق عريق، لا نسمح لأنفسنا بوجود أدني مشكلة مع أي نادٍ، خاصة النادي الأهلي.. وحسب الاتفاق السابق، كنا سنقوم بدفع المبلغ المستحق بشأن كوليبالي على مدار 4 سنوات، بحيث يحصل الأهلي على مبلغ مالى مُحدد مع كل فترة انتقالات، ولدينا اتفاق رسمي بذلك، لكن الأمر توقف كما ذكرت الأسباب".