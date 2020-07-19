شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز يعسكر فى المركز الأولمبى استعداداً لطوكيو 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لاعبو ولاعبات المنتخب القومى للجمباز الفنى فى معسكر مغلق بالمركز الأولمبى لتدريب المنتخبات والفرق القومية فى المعادى، بعد الاطمئنان على المسحات التى أجراها اللاعبون واللاعبات للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك فى إطار الاستعداد والتأهيل إلى اولمبياد طوكيو 2021، والبطولات الدولية المقبلة .

وأكد إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات، وأن الإعلان عن هذه الخطط سيتم خلال أيام بعد ما قررت الدولة رسميًا عودة النشاط الرياضى.

وكان النشاط الرياضى قد توقف فى مصر منتصف مارس الماضى قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى أول يوليو الجارى وعرض الدكتور إيهاب أمين تصور عودة النشاط الرياضى للعبة على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الذى جمعهما مؤخرا فى ديوان الوزارة، وأكد رئيس الاتحاد على وضع تصور لعودة نشاط الجمباز خصوصا أنها من الألعاب الفردية مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس كورونا.

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وعرض رئيس اتحاد الجمباز على الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة عددا من الأماكن لتدريب منتخبات الجمباز وعلى رأسها المركز الأولمبى بالمعادى، وكشف أمين أن خطة عودة نشاط الجمباز ستكون تدريجية، وستكون البداية للاعبين المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 ووضع برنامج خاص لهم استعدادا للأولمبياد، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم منافسات دولية أو قارية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.















