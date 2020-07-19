شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: "مفيش عندنا كورونا.. واتبعنا تعليمات وزارة الرياضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لا توجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النادى السكندرى، وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "مفيش أى حالات كورونا فى سموحة إطلاقا، التزمنا بتعليمات وزارة الشباب والرياضة بتدريب الفرق التى ستبدأ مسابقاتها وأعلن عن جدول المسابقات فقط وأرجأنا تدريب الفرق التى لم يعلن عن موعد بدء منافساتها لحين الإعلان عن ذلك".



فرج عامر

في سياق متصل، يواجه فريق الزمالك تحت قيادة كارتيرون، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، أولى المباريات الودية في معسكر الفريق بمدينة برج العرب، حيث من المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره سموحة، على ملعب فندق إقامة الزمالك، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية، على أن يشهد اللقاء فواصل لإراحة اللاعبين وتناول المياه بشكل سريع على مدار كل شوط، خاصة أن المباراة تأتى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، على أن يمنح كارتيرون الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في تلك المباراة.

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ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني اليوم موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.