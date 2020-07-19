شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين فايلر وكارتيرون؟.. رضا عبد العال يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فايلر له رؤية فنية وفكر عال فى الملعب".. هكذا وصف رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلى السابق، رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى خلال مقارنته بين الثنائى الأجنبى فايلر، وبارتيس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، وقال إن فايلر استطاع أن يكشف عن رؤيته الفنية وطريقة تفكيره فى الملعب خلال مبارتين فقط، فى المقابل لم يستطع لاعبو الزمالك استيعاب الرية الفنية لكارتيرون حتى الآن.

وقال عبد العال فى تصريحات إذاعية، إن فايلر خلق حالة تنافسية بين اللاعبين، فى ظل اعتماده على عناصر أساسية فى التشكيل، وأصبح كل لاعب يسعى للحفاظ على مكانه مع الخواجة السويسرى، بينما تغييرات كارتيرون فى الملعب لا تضيف للفريق، بل إن الفوز فى المباريات والنتائج الإيجابية ترجع إلى التوفيق وجاهزية لاعبى الفريق الأبيض.

وأشار نجم القطبين السابق إلى أن أى لاعب فى الأهلى مكانه فى التشكيلة لم تعد مضمونة بسبب التغييرات التى يجريها فايلر فى التشكيل، وهو ما ظهر فى لعب رمضان صبحى أساسيًا وفى المباراة التالية يجلس على دكة البدلاء، لذلك أنهى مشواره فى الدور الأول من الدورى بنتيجة جيدة ولم يتعرض لأى هزائم".

ويواجه فريق الزمالك تحت قيادة كارتيرون، فى الخامسة من مساء اليوم، الأحد، أولى المباريات الودية فى معسكر الفريق بمدينة برج العرب، حيث من المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره سموحة، على ملعب فندق إقامة الزمالك، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية، على أن يشهد اللقاء فواصل لإراحة اللاعبين وتناول المياه بشكل سريع على مدار كل شوط، خاصة أن المباراة تأتى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، على أن يمنح كارتيرون الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة فى تلك المباراة.