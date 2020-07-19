شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تأجيل ودية سموحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادي الأهلي تأجيل المباراة الودية الأولى للفريق الكروي الأول والمقرر إقامتها أمام سموحة مساء الخميس المقبل بملعب مختار التتش لمدة 24 ساعة.

ويخوض النادي الأهلي اليوم تدريبات مسائية في الخامسة والنصف مساءً استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، وفقاً للخطة التي وضعها المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذى يرغب فى الوصول باللاعبين الى الدرجة المثلى من الجاهزية البدنية والفنية.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت علي ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي وخضع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لتدريبات قوية في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

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فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كامل أمس الأول الخميس في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، ويستعد الاهلي لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومي 23 ، 28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأقام رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في مران السبت علي ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة تقسيم اللاعبين إلي ثلاث مجموعات وحرص المدير الفني للفريق علي توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة وقام المدرب السويسري بأيقاف النقسيمة أكثر من مرة من أجل تصويب الأخطاء في التدريب من أجل تنفيذ اللاعبين خططه.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين الأيام المقبلة أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.