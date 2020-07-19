الامارات | الحزن يخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج اليكساندروفسكايا

شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج اليكساندروفسكايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهال الثناء على الأسترالية من أصل روسي ايكاترينا اليكساندروفسكايا بطلة التزلج الفني والتي توفيت في موسكو بعد عشرة أيام فقط من وفاة أليكس بولين بطل العالم السابق في التزلج على الجليد.

وتوجت اليكساندروفسكايا مرتين من قبل كبطلة لأستراليا في التزلج الفني لفئة الزوجي رفقة هارلي ويندسور.

وحل الثنائي في المركز الثامن عشر في أولمبياد بيونج تشانج الشتوي عام 2018.

واعتزلت اليكساندروفسكايا منافسات اللعبة في فبراير الماضي بعد سلسلة من الإصابات، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب وفاتها بشكل رسمي.

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وبحسب تقارير إعلامية أمس السبت، انتحرت ألكسندروفسكايا في العاصمة الروسية موسكو أمس الأول الجمعة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم" تم العثور على جثة ألكسندروفسكايا (20 عاما) بالقرب من منزلها مع ملاحظة تركتها كتبت عليها كلمة "الحب"، مشيرة إلى أن المتزلجة حاولت من قبل الانتحار بسبب إصابتها بالاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها.

وذكرت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الأحد "نشعر بحزن عميق لنبأ وفاتها"، واصفة ألكسندروفسكايا بأنها "شخصية حيوية وموهوبة ورياضية مذهلة".

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