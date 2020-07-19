شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع 3 شروط لإعادة «أزارو» للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، ثلاثة شروط للموافقة على عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد انتهاء إعارته بنادي الاتفاق السعودي وعدم رغبة اللاعب في استكمال مشواره بالدوري السعودي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويكمن الشرط الاول في تجربة اللاعب في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة، أما الشرط الثاني يتمثل في مدى قدرة اللاعب على تنفيذ تعليمات المدير الفني خلال المباريات وترجمة الفرص التي تسنح له أمام المرمى، فقد كان المدير الفني يعاني خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية من عدم قدرة اللاعب على تنفيذ تعليماته وهو السبب الرئيسي في خروج اللاعب من حسابات المدرب السويسري.

أما الشرط الثالث والأخير فيتمثل في مدى التزام المهاجم المغربي خارج الملعب وعدم إافتعال مشاكل خلال الفترة الأخيرة.