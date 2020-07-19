شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يطلب من ريـال مدريد تمديد إعارة «سيبايوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي أرسنال الإنجليزي من نظيره الإسباني ريـال مدريد تمديد إعارة اللاعب داني سيبايوس، الذي يقضى الموسم الجاري في صفوف الجانرز، فيما يأمل المدير الفني ميكيل أرتيتا في الاعتماد عليه الموسم القادم أيضًا.

وحسب صحيفة «ال كونفدينثيال» الإسبانية، فإن النادي الملكي قد يكون مستعدًا للموافقة على تمديد الإعارة لموسم جديد مع وضع بند بأحقية الشراء لأرسنال بنهاية فترة الإعارة الجديدة.

ولا يحظى اللاعب الإسباني بعلاقة طيبة مع زين الدين زيدان، المدير الفني لريـال مدريد، إذ سبق لـ«سيبايوس» مهاجمة المدرب الفرنسي بعد رحيله سابقًا عن الميرنجي بسبب عدم إشراكه في المباريات، قبل أن يصطدم بعودته مجددًا لقيادة الفريق ويرسله في إعارة إلى أرسنال.

يذكر أن «سيبايوس» قد شارك في 34 مباراة بقميص أرسنال هذا الموسم سجل خلالها هدفين.