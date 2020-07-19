شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف حقيقة رفضه عودة النشاط الرياضي لنادي سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، ما أثير حول صدامه مع اللجنة الأوليمبية وتهديدها بتجميد سموحة رياضيًا، بعد رفض مدير النشاط الرياضى تدريب فرق الجمباز بمقر النادى.

وأكد عامر أن ما يتردد أكاذيب ومغالطات وأن سموحة أول الداعمين لقرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى وفقا للأكواد التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الرياضة.

وقال: «سموحة أعلن أن الاتحاد الرياضي الذي سيرسل خطابا للنادى بعودة النشاط، وفقا للمواد الطبية، سيتم على الفور السماح بعودة النشاط، وهو ما حدث مع أكثر من لعبة الفترة الماضية»، وشدد على أنه لا توجد أي أزمة مع اللجنة الأوليمبية أو الاتحادات أو أي من الاعضاء والجميع يتبع الإجراءات الاحترازية للحماية من جائحة كورونا».