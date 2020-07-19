شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: رجب بكار لم يوقع للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى تامر النحاس، وكيل اللاعبين، توقيع رجب بكار، لاعب نادي بيراميدز، عقود الانضمام للنادي الزمالك.
وأكد «النحاس» في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: «رجب بكار لم يوقع للزمالك رسميًا كما ردد البعض، وهو مستمر الآن في النادي السماوي».
وأتم وكيل اللاعب: «من المؤكد أن الزمالك سيتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن وفي نهاية الموسم سيتبين هل هو رجب بكار أم أنه لاعب آخر».
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