شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: رجب بكار لم يوقع للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى تامر النحاس، وكيل اللاعبين، توقيع رجب بكار، لاعب نادي بيراميدز، عقود الانضمام للنادي الزمالك.

وأكد «النحاس» في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: «رجب بكار لم يوقع للزمالك رسميًا كما ردد البعض، وهو مستمر الآن في النادي السماوي».

وأتم وكيل اللاعب: «من المؤكد أن الزمالك سيتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن وفي نهاية الموسم سيتبين هل هو رجب بكار أم أنه لاعب آخر».