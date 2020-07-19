شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: اتهموني باللعب في الزمالك بالواسطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض اتهموه بدخول نادي الزمالك واللعب في صفوف فريقه بالواسطة.
وأضاف إسماعيل يوسف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «انضمامي لناشئي نادي الزمالك لم يتخطَ الـ5 دقائق»
وتابع: «كنت بمثابة الابن لإبراهيم يوسف، وسيد كان الأحرف بيننا، وأكثر من وقف بجانبي كان حمادة الشرقاوي».
وأتم: «أول مباراة مع الفريق الأول كانت يوم ميلادي أمام الترسانة، ومباراة كانون ياوندي أصعب المحطات الكروية في حياتي لأننا كنا نلاعب منتخب الكاميرون».
وأشاد إسماعيل يوسف بنجله عمر خلال مسيرته الكروية أثناء تواجده في نادي الزمالك، وأكد: «عمر إسماعيل يوسف كان ممكن يكون من نجوم الزمالك لو تواجد في ظروف أفضل.. أبناء نادي الزمالك دائماً هم السبب في تحقيقه للبطولات».
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