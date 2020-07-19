شكرا لقرائتكم خبر عن استياء داخل اللجنة الخماسية بسبب تدخلات أحمد مجاهد.. واتجاه للتصعيد ضده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل اللجنة الخماسية إن هناك اتجاها لتقديم شكوى لوزير الشباب والرياضة ضد أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة السابق، بسبب «تجسسه» على اللجنة ومعرفة تفاصيل اتصالاتها مع الفيفا خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن مجاهد يتعمد تعطيل عمل اللجنة والهجوم عليها في وسائل الإعلام دون مراعاة الظروف الحالية ويدعي وجود رغبة من أعضاء اللجنة الخماسية في البقاء بمنصبهم وهو غير صحيح.

وأكدت المصادر أن هناك استياء داخل اللجنة بسبب تسريب تفاصيل الاجتماع الذي عقد بالفيديو مع الفيفا وإبلاغ أحمد مجاهد بها وبعدها ظهر في القنوات التليفزيونية للحديث عنها والهجوم على اللجنة قبل حتى أن تتخذ اللجنة أي قرار أو تتواصل مع المسؤولين عن الكرة المصرية.

وكان المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، قد كشف أن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أرسل خطاباً رسمياً إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، طالبها خلاله بضرورة عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة في نهاية شهر يوليو الجارى، مع توصية بإقامة الجمعية عن طريق الفيديو كونفرانس في حال استحالة إقامتها داخل مقر الاتحاد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.