شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: تعرضت لصدمة نفسية بعد وفاة محمد عبدالوهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أحمد الكأس، نجم الزمالك والأوليمبي السابق، هو من رشح له الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للنادي الأهلي سابقًا، بعد مشاهدته في مباراة ودية مع الفيوم.
وأكد «يوسف» في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «تعرضت لصدمة نفسية كبيرة بعد وفاة محمد عبدالوهاب، لأنه كان مثل ابني».
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