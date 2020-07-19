شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: هؤلاء أفضل 3 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عدد كبير من اللاعبين المميزين.
وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف 3 لاعبين في تاريخ مصر».
وشدد «يوسف» على أن هناك العديد من اللاعبين البارزين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.
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