شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: «الجوهري» وضع لافتة مكتوبًا عليها «كأس العالم» من عام 1988 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصعود إلى كأس العالم 1990 يعد إنجازًا كبيرًا في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد «يوسف»، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «محمود الجوهري وضع لافتة مكتوبًا عليها كأس العالم من عام 1988».

وتابع: «أكثر مباراة حضرها جمهور في تاريخ مصر كانت ضد الجزائر بتصفيات مونديال 90».

وأشار: «فوجئنا بالقوة الجسدية والأطوال الفارعة في منتخب هولندا بالملعب، والجوهري استفاد من انطلاقات أحمد رمزي هجوميًا وقوة ربيع ياسين دفاعيًا».

وأتم: «جيل 90 كان يمتلك الخبرات واللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب، ومدرب أيرلندا وضعنا تحت ضغط كبير والخروج بنتيجة التعادل أمامهم إنجاز».

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