شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقدم عرضًا لضم هداف أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي يوفنتوس بعرض لضم هداف نادي أتالانتا دوفان زاباتا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تألق اللاعب بشدة هذا الموسم مع فريقه الذي يحتل مؤقتًا المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن البيانكونيري مستعد لدفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى حارسه ماتيا بيرين من أجل الحصول على خدمات المهاجم الكولومبي.

ويعيش «زاباتا» موسما رائعا مع أتالانتا، إذ سجل 18 هدفًا في 28 مباراة حتى اللحظة ليقود فريقه للوصول إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بالإضافة إلى الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.