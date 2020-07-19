شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: أقنعت إكرامي بالتوقيع للجونة ووافقت بعدها على انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يتردد في قبول عرض الجونة حينما تولى مسؤوليته في وقت سابق، لثقته في مجلس إدارة الفريق واللاعبين.

وأكد إسماعيل يوسف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «مكالمة هاتفية جمعتني بشريف إكرامي، جعلته ينضم لصفوف الجونة، ووافقت بعدها على انتقالة للأهلي».

وفيما يخص نجم الزمالك السابق باسم مرسي، قال «يوسف»: «تنبأت بقدرة باسم على النجاح مع الزمالك».

وأتم: «أعشق التدريب لكنني لم أتردد في تركه، والعمل كمدير للكرة حبًا في الزمالك».