شكرا لقرائتكم أول إشادة بعد الخروج من الثلاجة.. ماذا قال فايلر لصالح جمعة بعد أسبوع التزام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بمستوى صالح جمعة خلال التدريبات الجماعية التى شارك فيها اللاعب مؤخراً بجانب ظعوره بشكل قوي في الـ45 دقيقة التى شارك فيها خلال الـ"تراي ماتش" الذى أقامه الجهاز الفني لجميع اللاعبين بملعب التتش الخميس الماضي ، وأكد المدير الفني في جلسته مع معاونيه عقب "تراي ماتش" أن صالح ظهر بشكل جيد وأن كان يحتاج مزيداً من الجهد حتى يصل للمستوى الذي يتناسب مع قدراته وأمكايناته الفنية العالية ، وشدد المدير الفني على أن صالح جمعهة لاعب موهوب ولا يختلف عليه لكنه قصّر في حق نفسه خلال فترات سابقة قبل أن يلتزم مؤخراً ويظهر بشكل جيد في التدريبات ، وطلب فايلر من صالح جمعة مزيداً من الأجتهتد والإلتزام والجهد حتى يحصل على فرصته كاملة مع الفريق ويضمن لنفسه مكاناً في تشكيل المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

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مسئولو الأهلي أغلقوا ملف العروض المحلية الخارجية لصالح جمعة بعدما قرر رينيه فايلر منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يومًا رغم أن إدارة النادي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفني أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا استغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالاجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة في المباريات، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحًا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريبًا، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يومًا وبإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على التزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.