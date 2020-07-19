شكرا لقرائتكم النجم الساحلي: الأهلي لم يفاوض كريم عريبي ولن نتنازل عن مليون دولار لبيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فيصل خليفة نائب رئيس النجم الساحلي التونسي، أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي بشأن ضم كريم عريبي نجم الفريق، مضيفاً في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة راديو مصر" الأهلي لم يدخل معنا في مفاوضات بشأن كريم عريبي، وكذلك بيراميدز، والحديث حتى الآن مع بعض وكلاء اللاعبين ووننتظر وصول عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة".

أضاف خليفة: في الظروف الحالية ووسط أزمة كورونا لن نتنازل عن مليون دولار كثمن للعريبي في ظل تفوق اللاعب وأنه من أفضل الهدافين في أفريقيا، وهناك عروض خليجية للاعب".

كشف فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أنهم سيقدمون نفس العرض السابق للأهلي، لتسوية أزمة الإيفواري سليمان كوليبالي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعطاء مهلة 45 يوما لناديه، من أجل دفع مليون و450 ألف دولار.

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أضاف خليفة متحدثاً عن أزمة كوليبالي: "النجم الساحلي تعاقد مع كوليبالي، والنادي سيتحمل الغرامة المالية بالتفاهم مع اللاعب، وتم الاتفاق على خصم جزء من مستحقاته المالية لتسديد الغرامة".

وأضاف:" نسعى للوصول إلى حل قانوني خلال 45 يوما مع النادي الأهلي، وأتمنى خلال شهر فقط أن ننهي الأزمة".

وواصل:" سنقدم العرض السابق للأهلي، بتسديد الغرامة على دفعات، ولا نقبل أن يكون لدينا أزمة مع النادي الأحمر".

وتابع خليفة:" الأهلي من حقه اللجوء للفيفا للمحافظة على كافة حقوقه المالية، وستكون هناك معاملات قادمة بين الناديين".