شكرا لقرائتكم وزن ومسحة وبرنامج ..جهاز الاسماعيلى ينهى ترتيبات عودة الأجانب لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز ترتيباته لإستقبال اللاعبين الاجانب حين عودتهم للمران حيث حدد خضعوهم لمسحة كورونا فور العودة للإسماعيلية ثم إجراء قياس الوزن لهم ووضع برنامج تدريبى وغذائى لتجهيزهم للإنتظام فى التدريبات الجماعية للفريق الأصفر ، ويقوم مسئولو الإسماعيلي بالتواصل مع اللاعبين المحترفين بشكل دورى للوقوف على موعد وصولهم للاراضى المصرية خلال الفترة المقبلة.

وعاد لصفوف الفريق الغينى الدولى بيكيتى سيلفا ويتبقى كل من فخر الدين بن يوسف التونسى وبنسون شيلونجو الناميبى فضلا عن باتريك كادو الذى يحمل الجنسية الأوغندية وهمام طارق العراقى ،وينتظر الاسماعيلى الموافقات الأمنية بشأن تحديد موعد وصول الرباعى المحترف ، وذلك بعد منحهم التأشيرات اللازمة لدخول البلاد منذ عدة أيام ، على أن يتم حجز تذاكر السفر لهؤلاء اللاعبين فور وصول الموافقات المذكورة.

ويبذل مسئولو الدراويش قصارى جهدهم من أجل وصول هؤلاء اللاعبين فى أسرع وقت ممكن بعد توقف حركة المطارات بمعظم دول العالم وذلك بغية الإستفادة من قدراتهم ضمن صفوف الفريق ، وكان جميع المحترفين قد عادو لبلادهم منذ توقف النشاط الرياضى ، جراء انتشار فيروس كورونا الذى أودى بحياة الملايين.

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ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.