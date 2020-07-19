شكرا لقرائتكم النجم الساحلي عن أزمة كوليبالى: كورونا السبب ونسعى لحل الأزمة ودياً مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أن جائحة فيروس كورونا، وراء الأزمة الأخيرة مع النادي الأهلي، بسبب عجز النادي عن تسديد الدفعات المستحقة من العقوبة الموقعة على الإيفواري سليمان كوليبالي لاعب النجم الحالي، وقال فيصل خليفة عبر برنامج ملعب الصقر : " لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن من الفيفا بشأن عقوبة سليمان كوليبالي"

وأضاف:" بحسب ما علمنا من الأخبار أن الفيفا أعطى 45 يوما من أجل تسوية الملف مع النادي الأهلي، وسنحاول حل الأزمة وديا في الفترة المقبلة".

وواصل:" أخر مباراة مع الأهلي في مصر خلال شهر فبراير الماضي بدوري المجموعات ببطولة إفريقيا، وصلنا لاتفاق رسمي مع النادي الأهلي، واتفقنا على حلول، لكن إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا عطلنا عن تسديد المبالغ المالية".

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وتابع خليفة:" كنت مع رئيس النجم الساحلي في مصر، واتفقنا على كافة الأمور، لكن الأزمات الأخيرة وراء عدم دفع الدفعة المستحقة من الاتفاق المسبق مع القلعة الحمراء".

وزاد: "النجم الساحلي فريق عريق، لا نسمح لأنفسنا بوجود أدني مشكلة مع أي نادٍ، خاصة النادي الأهلي".

وأكمل: "حسب الاتفاق السابق، كنا سنقوم بدفع المبلغ المستحق بشأن كوليبالي على مدار 4 سنوات، بحيث يحصل الأهلي على مبلغ مالي مُحدد مع كل فترة انتقالات، ولدينا اتفاق رسمي بذلك، لكن الأمر توقف كما ذكرت الأسباب".