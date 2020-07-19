رضا عبد العال يكشف الفرق الجوهرى بين فايلر وكارتيرون

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جدة - عمرو شويل " فايلر له رؤية فنية وفكر عالى في الملعب " هكذا وصف رضا عبد العال لاعب الزمالك و الأهلى السابق ، رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى ، خلال مقارنته بين الثنائى الأجنبي فايلر، و بارتيس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ، حيث قال أن فايلر استطاع أن يكشف عن رؤيته الفنية و طريقة تفكيره في الملعب خلال مبارتين فقط ، في المقابل لم يستطع لاعبى الزمالك استيعاب الرية الفنية لكارتيرون حتى الان.
وقال عبد العال في تصريحات إذاعية أن فايلر خلق حالة تنافسية بين اللاعبين ، في ظل اعتماده على عناصر أساسية في التشكيل ، واصبح كل لاعب يسعى للحفاظ على مكانه مع الخواجة السويسرى ، بينما تغييرات كارتيرون في الملعب لاتضيف للفريق ، بل أن الفوز في المباريات والنتائج الإيجابية ترجع إلى التوفيق وجاهزية لاعبى الفريق الأبيض .
وأشار نجم القطبين السابق أن أي لاعب في الأهلي مكانه في التشكيلة لم تعد مضمونة بسبب التغييرات التى يجريها فايلر فى التشكيل ، وهو ما ظهر في لعب رمضان صبحي أساسيًا وفي المباراة التالية يجلس على دكة البدلاء، لذلك أنهى مشواره في الدور الأول من الدوري بنتيجة جيدة ولم يتعرض لأي هزائم".
يواجه فريق الزمالك تحت قيادة كارتيرون، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، أولى المباريات الودية في معسكر الفريق بمدينة برج العرب، حيث من المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره سموحة، على ملعب فندق إقامة الزمالك، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية، على أن يشهد اللقاء فواصل لإراحة اللاعبين وتناول المياه بشكل سريع على مدار كل شوط، خاصة أن المباراة تأتى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، على أن يمنح كارتيرون الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في تلك المباراة.
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