شكرا لقرائتكم إصابة جديدة تضرب رامي ربيعة في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لفحوصات طبية اليوم قبل انطلاق تدريب الفريق الكروي الأول بعد تعرضه للإصابة خلال مران الأمس.

وتسببت الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي المصري في خروجه من تدريبات الأهلي لعدم قدرته على استكمال المران ما أدى الى حالة من التوتر خوفاً من تجدد إصابة اللاعب التي سبق وأن أبعدته لأشهر طويلة عن تشكيلة الفريق.

ويخوض النادي الأهلي اليوم تدريبات مسائية في تمام الخامسة والنصف مساءاً استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز وفقاً للخطة التي وضعها المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي يرغب في الوصول باللاعبين الى الدرجة المثلى من الجاهزية البدنية والفنية.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت علي ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

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كما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي حيص خضع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لتدريبات قوية في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كامل أمس الأول الخميس في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، ويستعد الاهلي لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومي 23 ، 28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأقام رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في مران اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة تقسيم اللاعبين إلي ثلاث مجموعات وحرص المدير الفني للفريق علي توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة وقام المدرب السويسري بأيقاف النقسيمة أكثر من مرة من أجل تصويب الأخطاء في التدريب من أجل تنفيذ اللاعبين خططه.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين الأيام المقبلة أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.