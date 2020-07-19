شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل أزمة شريف إكرامى مع فايلر فى "التراي ماتش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الحارس الدولي شريف إكرامي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في صدام جديد مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بعدما رفض المشاركة في المباراة الودية "التراي ماتش" التي أقيمت الخميس الماضي بملعب مختار التتش ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض إكرامي الذي وضعه الجهاز الفني على دكة البدلاء في المباراة الودية المشاركة بديلاً لمحمد الشناوي في الشوط الأول بعد تعرض الحارس الأول للإصابة بشد في كرة مشتركة، اعتراضاً على وضعه بالترتيب الثالث بين الحراس رغم اعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وحاول مدرب الحراس اقناع اكرامي بالدخول في تشكيلة المباراة الودية بدلاً من محمد الشناوي خلال الشوط الأول الا أن المحاولات باءت بالفشل وأكد مشاركته في الشوط الثاني وفق الخطة التي تم وضعها في بداية اليوم.

وسادت حالة من الاندهاش الجهاز الفني للأهلي بسبب الحارس الدولي ما قد يجعله خارج الحسابات في المباريات المقبلة سواء محلياً أو أفريقيا نتيجة تعمده عدم اللعب في المباراة الودية الداخلية التي تمت.

وأدى قرار شريف إكرامي الى استكمال محمد الشناوي المباراة وهو مصاب ما يجعل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يدرس ابعاد الأول من حساباته نهائياً خلال الفترة المقبلة.

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ويخوض النادي الأهلي اليوم تدريبات مسائية في تمام الخامسة والنصف مساء استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز وفقاً للخطة التي وضعها المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي يرغب في الوصول باللاعبين الى الدرجة المثلى من الجاهزية البدنية والفنية.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت علي ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

كما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي حيص خضع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لتدريبات قوية في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كامل أمس الأول الخميس في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، ويستعد الاهلي لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومي 23 ، 28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة استعدادا للمرحلة المقبلة.