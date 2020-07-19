شكرا لقرائتكم حمزة المثلوثى يوجه رسالة وداع لجماهير الصفاقسى قبل الانتقال للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه التونسى حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسى التونسى والصفقة المحتملة للانتقال لصفوف نادى الزمالك رسالة لكل من جماهير نادى البنزرتى والصفاقسى التى تعتبر رسالة الوداع قبل بدء رحلة جديدة مع المارد الأبيض.

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قال إذاعة " موزاييك " التونسية أن المثلوثى المتواجد حاليا فى القاهرة تمهيدا لتوقيع عقده مع نادى الزمالك نشر رسالة عبر حسابة الرسمى على موقع " انستجرام " قام خلالها بشكر جماهير النادي الصفاقسي على مؤازرته له وعبر عن امتنانه للنادي الذي قدم له الكثير وفخره بارتداء قميصه والدفاع عنه دون حسابات ، كما شكر المثلوثي كل العاملين بالفريق من مسؤولين وجهاز فنى وطبي ولاعبين.

أشار الموقع إلى أن اللاعب التونسى وجه الشكر لناديه الأصلى البنزرتى وعبر عن حبه الابدي له متمنيا له العودة الى مكانته المعتادة وهي التالق وطنيا وافريقيا.