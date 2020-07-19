قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر يصطدم بروما والجولة الختامية من «الليجا».. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 19 يوليو 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020، وذلك بعد عودة بعض المسابقات الأوروبية للاستئناف بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبرز تلك المواجهات مباراة توتنهام وليستر سيتي، روما وإنتر، مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى الجولة الختامية من الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

بورنموث × ساوثهامبتون – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير × ليستر سيتى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

بلد الوليد × ريال بيتيس – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس × ريال مدريد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

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إشبيلية × فالنسيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

الدوري الإيطالي

بارما × سامبدوريا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

فيورنتينا × تورينو – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 9

نابولى × أودينيزى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

جنوى × ليتشى – السابعة والنصف مساء – beIN Sports HD 10

روما × إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد × تشيلسي – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2