عبد العال يكشف عرض نيس الفرنسي.. وماذا لو أصبح مدربًا لمنتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار حاليًا إلى صفوف الاتفاق السعودي أفضل من مروان محسن وأليو بادجي الثنائي الهجومي الحالي للفريق الأحمر، كما تحدث عن عرض نيس الفرنسي لضمه وعناصر جهازه الفني إذا تولى تدريب منتخب مصر.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال عبد العال: "أزارو أفضل من أليو بادجي ومروان محسن الثنائي الهجومي للأهلي".

وعن صفقة طاهر محمد طاهر، قال عبد العال: "طاهر صفقة جيدة للأهلي، بإمكانه اللعب في أكثر من مركز بجانب تسجيل الأهداف".

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وتابع: "طاهر (يلعب على أي حد) عدا رمضان صبحي، أما بالنسبة لجيرالدو فهم لاعب سريع لكنه غير مفيد للأهلي".

وتطرق عبد العال للحديث عن أحد العروض التي تلقاها وقت أن كان لاعبًا، وقال: "سبق وقدم لي أحد الوكلاء عرضًا من نادي نيس الفرنسي لقضاء فترة معايشة، وقتها كان هناك مباراتين هامتين بين الأهلي والزمالك في الدوري والكأس، فأجلت مناقشة العرض لما بعد المباراتين وانتهى الأمر".

وبسؤاله إذا سنحت له الفرصة لتدريب منتخب مصر، فمن هي العناصر التي سيستعين بها في جهازه الفني، أجاب: "سأستعين بخدمات الثنائي محمد صلاح وخالد جلال، وأشرف قاسم في منصب مدير الكرة، أما مدرب حراس المرمي فسأضم عصام الحضري لخبراته الكبيرة في هذا المركز الذي ظل يلعب له طوال سنوات عديدة".