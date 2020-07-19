"ثمنه أقل من 2 مليون جنيه".. من هو كريم فؤاد محل صراع الأهلي وبنفيكا؟(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ارتبط اسم كريم فؤاد نجم إنبي المعار من نجوم المستقبل بالانتقال إلي الأهلي ليكون ثاني صفقات الموسم الجديد للأحمر بعد طاهر محمد طاهر.

وقال محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل في وقت سابق، إنه تلقى عرضا من نادي محلي كبير لبيع كريم فؤاد بالإضافة إلي دعوة من من نادي بنفيكا البرتغالي لقضاء فترة معايشة.

وكشف الطويلة أنه ما تردد عن توقيع فؤاد للأهلي لا يعتد به بدون اتفاق رسمي مع نادي نجوم المستقبل ولكن نادي إنبي أكد حصوله على اللاعب بنظام الإعارة مع أحقية البيع.

فمن هو كريم فؤاد؟

1- كريم فؤاد يبلغ من العمر 21 عاما حيث إنه ولد في الأول من أكتوبر لعام 1999 بطنطا.

2- يدرس بكلية الإعلام بحسب صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

3- لعب فؤاد لناشئي نجوم المستقبل وتدرج حتى وصل للفريق الأول.

4- يلعب بقدمه اليمنى ويشغل المركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى الأيمن.

Advertisements

5- أعاره نادي نجوم المستقبل لإنبي هذا الموسم بنية البيع وخاض فؤاد مع فريقه البترولي 8 مباريات في الدوري منهم 7 في مركز الظهير الأيسر.

6- حدد نادي نجوم المستقبل الـ30 من مايو الماضي موعداً لنهاية بند حق الشراء النهائي وهو ما يعني عدم أحقية النادي البترولي في شرائه بحسب محمد الطويلة مالك نادي نجوم المستقبل.

7- لفت أنظار كشافي نادي بنفيكا الذين يديرون قطاع الناشئين بنادي نجوم المستقبل وأوصوا بتصعيده للفريق الأول.

8- حصل على دعوة من نادي بنفيكا بحسب مالك نادي نجوم المستقبل لقضاء فترة معايشة بنادي بنفيكا البرتغالي لمدة 15 يوما ولكن توقف حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) عطل سفره.

9- كشف أيضاً الطويلة اهتمام عدة أندية برتغالية بالتعاقد مع فؤاد.

10- يقدر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي قيمته السوقية بـ100 ألف يورو (مليون و800 ألف جنيه) تقريبا.