عضو الأهلي: من يُرِد التتويج بـ"إفريقيا" فلا يهتم أين يلعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الفريق الذي يريد التتويج بدوري أبطال إفريقيا يجب أن يلعب في أي مكان وأمام أي منافس، مشيرا إلى أن الأحمر يحترم جميع منافسيه في المسابقة القارية.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي، ومن المقرر إقامة المباريات في شهر سبتمبر المقبل.

وقال مرتجي، في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "من الرائع أن أطراف المربع الذهبي لدوري الأبطال فرق عربية والفائز سيكون فريقًا عربيًا".

وأضاف: "الحل الأمثل لاستكمال دوري أبطال أفريقيا هو إقامة المباريات المتبقية على أرض محايدة".

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وكان كاف قرر إقامة الدور نصف النهائي والنهائي في بلد محايد، في الوقت الذي تقدمت فيه مصر والمغرب بطلب استضافة المباريات المتبقية لمنح أفضلية اللعب على ملعبها لأنديتها المحلية.

وعلّق مرتجي على تقدّم مصر بترشحها لاستضافة مباريات إفريقيا قائلا: "من الطبيعي أن نتمنى إقامتها فى مصر وسط جماهيرنا الكبيرة، كما يتمنى أشقاؤنا المغاربة إقامتها في المغرب لتعزيز فرصهم".

وأكمل: "يجب انتظار قرار الاتحاد الأفريقي ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع".

وأوضح: "الفريق الذى يسعى لنيل اللقب لا يهمه أين يلعب، بل يجب أن يكون جاهزًا للعب فى أي مكان ومع أي منافس".

واختتم عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحاته قائلًا: "نحترم جميع منافسينا ولنا جمهورنا الذي يساندنا فى أى ملعب، مع التأكيد على تقديرنا وحبنا لأشقائنا في المغرب، والذين نعتز بعلاقتنا الوطيدة معهم".