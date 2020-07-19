دجلة يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد حازم خيرت، رئيس جهاز الكرة بنادي وادي دجلة، أن ناديه لم يتلق أي مفاوضات من النادي الأهلي لاستعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق في الموسم الجديد.
وقال خيرت، في تصريحات خاصة لمصراوي: "وادي دجلة لم يتلق أي مفاوضات من قريب أو بعيد من الأهلي لضم بيكهام كما تردد خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "وادي دجلة يتدرب يوميًا استعدادا لعودة الدوري في الشهر المقبل، والفريق سيخوض معسكرا مغلقا في العين السخنة".
جدير بالذكر أن بيكهام انضم لوادي دجلة منذ موسمين، الموسم الأول على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل للفريق بشكل نهائي ضمن صفقة انتقال محمد محمود إلى الأهلي.
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