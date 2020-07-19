عبد العال: تغييرات كارتيرون لا تُضيف للزمالك.. وسبب واحد لنجاح فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق عن الفارق بين رينيه فايلر مدرب الأهلي وباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وخلال تصريحات إذاعة لراديو 9090، قال عبد العال: "فايلر له رؤية وفكر في الملعب، نجح في خلق حالة تنافسية بين اللاعبين، لم يعتمد على عناصر أساسية في تشكيلته لذلك بات كل لاعب يقاتل من أجل الحفاظ على مركزه".

وأضاف: "لم يضمن أي لاعب في الأهلي مكانه في الملعب، وجدنا في بعض الأحيان رمضان صبحي يشارك أساسيًا وفي المباراة التالية يجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع: "مدرب الأهلي نجح في الاستفادة من جميع عناصر الفريق لذلك نجح في إنهاء مشواره في الدور الأول من الدوري بنتيجة جيدة ولم يخسر في أي مباراة".

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وأردف: إذا حصل فايلر على نفس الفرصة التي حصل عليها مانويل جوزيه مع الأهلي، وتم توفير كافة الصلاحيات له، سيصبح أفضل من المدرب البرتغالي نفسه".

وواصل: "بالنسبة للزمالك، فبصمة كارتيرون الفنية لم تستوعبها اللاعبين حتى الآن".

وأكمل: "ما خدم كارتيرون حتى الآن هو عامل التوفيق وجاهزية اللاعبين، مباراة السوبر أمام الترجي قدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته لأن اللاعبين كانوا تحت ضغط وهذا ما دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة".

وأتم: "كارتيرون مازال بحاجة للوقت، أرى أن تغييراته في الملعب لا تُضيف للفريق بعكس السويسري مدرب الأهلي".