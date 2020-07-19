موعد مباراة روما وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق روما لاستضافة نظيره إنتر ميلان، في مباراة القمة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".
موعد مباراة روما وإنتر ميلان
يكون موعد مباراة روما وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر ميلان
ستكون مباراة روما وإنتر ميلان اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 4، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.
يدخل فريق روما المباراة ولا سبيل سوى الفوز، منتظرًا خسارة لاتسيوغداً في نفس الجولة أمام يوفنتوس ليتقلص الفارق إلى 9 نقاط، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري، متعلقاً بأمل أن يتعثر جاره في العاصمة الإيطالية في المباريات المتبقية ليجد نفسه بأعجوبة في دوري الأبطال.
فاز روما إجماليًا في 17 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 10 مباريات، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يحتل المركز السادس مؤقتاً لحين خوض نابولي مباراته اليوم في نفس الجولة أمام أودينيزي، ومتأخراً عن فريق لاتسيو، صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بـ12 نقطة.
بينما يدخا إنتر ميلان اللقاء أملا
فاز إنتر ميلان إجماليًا في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 4 مباريات، ليصل إلى النقطة 71، وهو نفس رصيد أتالانتا صاحب المركز الثاني، لكن أتالانتا خاض مباراته في الجولة الحالية أمام هيلاس فيرونا والذي تعادل معه بهدف لهدف.
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