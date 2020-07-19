تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ليجانيس في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في لقاء احتفالي للنادي الملكي، بعد تتويجه رسميًا بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، على ملعب بوتاركي البلدي، معقل نادي ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليجا.

واستعاد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رسميًا، بعد غياب موسمين، ليختتم موسمًا استثنائيا أوقفته جائحة فيروس كورونا بأفضل طريقة ممكنة، حيث يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي ضمن المركز الثاني، حيث جمع

النادي الملكي نقاطه من الفوز في 26 مباراة والتعادل في 8 مقابل 3 هزائم، وسجل لاعبوه 68 هدفًا فيما اهتزت شباكهم في 23 مناسبة كأقوى خط دفاع في الليجا هذا الموسم.

على الجانب الأخر فإن مواجهة ريال مدريد ستكون حياة أو موت بالنسبة لنادي ليجانيس، الذي يحتل المركز 18 آخر مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، ويتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن سيلتا فيجو صاحب المركز 17 آخر مراكز الأمان.

وجمع ليجانيس 35 نقطة في

رصيده بعد 37 جولة من الليجا بعدما حقق الفوز في 8 مباريات و11 تعادلًا، فيما سقط في فخ الخسارة 18 مرة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا فقط، فيما اهتزت شباكه في 49 مناسبة.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام ليجانيس

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش

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خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو

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