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موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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يحل فريق ضيفًا على نظيره ليجانيس في لقاء احتفالي للنادي الملكي، بعد تتويجه رسميًا بلقب بطولة هذا الموسم، على ملعب بوتاركي البلدي، معقل نادي ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس

تنطلق مباراة ريال مدريد وليجانيس، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وأيضًا العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية ، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس

 ستكون مباراة ريال مدريد وليجانيس، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports

HD 5، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

واستعاد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رسميًا، بعد غياب موسمين، ليختتم موسمًا استثنائيا أوقفته جائحة فيروس بأفضل طريقة ممكنة، حيث يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن الذي ضمن المركز الثاني، حيث جمع النادي الملكي نقاطه من الفوز في 26 مباراة والتعادل في 8 مقابل 3 هزائم، وسجل لاعبوه 68 هدفًا فيما اهتزت شباكهم

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في 23 مناسبة كأقوى خط دفاع في الليجا هذا الموسم.

على الجانب الأخر فإن مواجهة ريال مدريد ستكون حياة أو موت بالنسبة لنادي ليجانيس، الذي يحتل المركز 18 آخر مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، ويتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن سيلتا فيجو صاحب المركز 17 آخر مراكز الأمان.

وجمع ليجانيس 35 نقطة في رصيده بعد 37 جولة من الليجا بعدما حقق الفوز في 8 مباريات و11 تعادلًا، فيما سقط في فخ الخسارة 18 مرة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا فقط، فيما اهتزت شباكه في 49 مناسبة.

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