موعد مباراة برشلونة وألافيس اليوم الأحد في الليجا والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وألافيس

تنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وأيضًا السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في الدوري الإسباني، منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports

HD 1 و beIN Sports HD 3.

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم أمام ألافيس وسط معنويات منخفضة، بعد الهزيمة المفاجئة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة للفوز وخطف الثلاث نقاط، في محاولة لتقليص الفارق مع ريال مدريد، والحفاظ على هبية النادي الكتالوني، بعد ضياع لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

في المقابل، يرغب فريق ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.

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