موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي في واحدة من مباريات القمة، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضا الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1 و2، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة تحت قيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، من أجل تحقيق الفوز على البلوز، والوصول للمباراة النهائية طمعًا في تحقيق لقب للفريق هذا الموسم.

وعانى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم من

اهتزاز في النتائج، جعلت الفريق يبتعد عن التواجد في المربع الذهبي، لكن الفرصة مازالت مواتيه للشياطين الحمر، من أجل إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، حال تعثر أي من تشيلسي أو ليستر سيتي في آخر جولتين، مع فوز اليونايتد بهما.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 62 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع صاحب نفس العدد من النقاط.

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وخاض مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 36 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة، فيما حسم التعادل 11 مواجهة للشياطين الحمر، وتكبد اليونايتد 8 هزائم، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 35 هدفا.

بينما يأمل تشيلسي تحت قيادة مديره الفني فرانك لامبارد، أن يصعد للمباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد

الإنجليزي ومحاولة التتويج باللقب ليكون ثمرة جهد للفريق خلال الموسم العصيب الذي قضاه مع النادي والذي شهد عدم إبرام صفقات وعمل توليفة مميزة من اللاعبين الشباب.

وسار تشيلسي بخطى ثابتة هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، جمعها من 36 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 مباريات، والخسارة في 11 مباراة، وسجل لاعبوه 64 هدفا واستقبلت شباكه 49 هدفا.

والتقى الفريقان من قبل هذا الموسم في 3 مواجهات انتصر فيها أولي جونار سولشاير كلها، الأولى كانت في افتتاحية البريميرليج هذا الموسم بأولد ترافورد، وفاز يونايتد حينها برباعية نظيفة، ثم في الدوري أيضًا فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف، ثم أقصى زملاء ماركوس راشفورد البلوز من كأس كارباو بالفوز عليهم بهدفين نظيفين.

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