اللجنة الأوليمبية تخطر الأندية بإيقاف نشاط الناشئين والبراعيم لكافة اللعبات

في قرار مفاجىء أخطرت اللجنة الاوليمبية المصرية جميع الاندية بقرار إيقاف نشاط التدريبات لفرق الناشئين والبراعم لكافة اللعبات الرياضية بما فيها كرة القدم حتى نهاية اجازة عيد الأضحي المبارك بعد عودتها رسميا بأيام قليلة. قليلة. وقالت اللجنة الاوليمبية في خطابها الذي ارسل للاندية في الصباح الباكر ان القرار يشمل جميع اللعبات عدا الفرق التي تقرر استكمال موسمها الرياضي 2019 / 2020 وهو ما يعني استمرار قرار أستئناف بطولة الدوري العام لكرة القدم. 2020 وهو ما يعني استمرار قرار أستئناف بطولة الدوري العام لكرة القدم. وتنفيذا للقرار قامت ادارة النشاط الرياضي بنادي سموحة وعلى الفور بأعلان ايقاف تدريبات فرق النادي و اغلاق كافة الملاعب الرياضية رغم توافد على اولياء الامور بأبنائهم للتدريب وتم الاعتذار لهم عن اقامة التدريبات.

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