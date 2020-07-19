رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نضع كافة إمكانياتنا لنجاح مبادرة "دراجتك.. صحتك"

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "دراجتك ...صحتك"، لوضع الدراجة علي خريطة وسائل الانتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليًا و تسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد.

وأوضح أن مبادرة "دراجتك... صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وغير مكلفة في إصلاحها أو قطع غيارها وفي متناول الكثيرين ,فضلا عن كونها منظومة إقتصادية لتوفير فرص عمل خاصة بأعمال صيانة الدراجات والتوزيع كما أشار

"التراس" أن الدراجات المعلن عنها ضمن مبادرة «دراجتك... صحتك» هي صناعة مصرية خالصة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشددا أننا نستهدف أن تكون مصر مركزا اقليميا لتوطين صناعة الدراجات وتصديرها إلي قارة افريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن تصميم الدراجة يلائم كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب ، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب والمواطنين علي اقتنائها في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق

خاصة للدراجات.

وفي نهاية اللقاء أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على الجهود البناءه والخاصة بالشباب والرياضة وعن المبادرات الوطنية التي نتج عنها التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.

والتقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وبحثا الجانبان الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك ...صحتك" وفقا لمعايير الجودة العالمية.

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تأتي تلك المباحثات في إطار التعاون المثمر بين الجانبين في المشروع القومي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصري تحت شعار "دراجتك.. صحتك".

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