رياضة | شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد لعودة "بيكهام" إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية شراء واحد من نجوم الفريق السابقين مرة أخرى بعد إتخاذ قرار رحيله منذ فترة.

وكشف محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة أن مسئولو الأهلي قاموا بعمل اتصالات مبدئية مع النادي لمعرفة موقفهم من بيع أحمد رمضان بيكهام نجم الفريق.

وأكد محمد عبد الواحد أن المارد الأحمر له الحق في شراء بيكهام بالفعل مرة أخرى ولكن مقابل دفع مبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

كما أشار عبد الواحد إلى أن نادي وادي دجلة ينتظر وصول عرض رسمي من القلعة الحمراء ليبدأ الطرفين في التفاوض حول مطالبهم لإتمام الصفقة.