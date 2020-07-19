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رياضة | جوهرة برشلونة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوهرة مفاجأة التشكيل أمام ديبورتيفو ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة الاسباني مباراته الاخيرة في بطولة الدوري مساء اليوم أمام نظيره فريق ديبورتيفو الافيس بالجولة الثامنة والثلاثين من الدوري.

واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن كيكي سيتين استقر على مشاركة جوهرة الهجوم أنسو فاتي بالتشكيل الاساسي لتعويض غياب جريزمان.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض مباراة اليوم بالتشكيلة الآتية:

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حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: ألبا – لينجليت – أراوخو – سيميدو.

الوسط: بوسكيتس – فيدال – دي يونج.

الهجوم: – فاتي – سواريز.

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