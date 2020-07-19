رياضة | الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على تواصله مع مرتضي منصور بشأن الفيديو "المسرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، حقيقة تواصله مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الفيديو المسرب للأخير.

وكان مرتضى قد أعلن عبر قناة الزمالك أنه تلقى اتصالا من فاروق للحديث عن الفيديو المسرب له، وأبلغه رئيس نادي الزمالك أن المقطع مفبرك وهدفه إشعال الفتنه بين الناديين.

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ونفى العامري فاروق ما ذكره مرتضى منصور بوجود اتصالات بينه وبين نائي رئيس نادي القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

ورد الفاروق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ قائلا: "هذا كلام فارغ.. أنا لم أتصل بأحد ولا أتواصل مع أي شخص".

الجدير بالذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام، لشكوى رئيس الزمالك، بعد انتشار مقطع صوتي يظهر فيه وهو يسب رئيس القلعة الحمراء.