رياضة | نتس يضم أندرسون حتى نهاية موسم دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نتس يضم أندرسون حتى نهاية موسم دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد بروكلين نتس مع جاستن أندرسون حتى نهاية الموسم الجاري من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكانت هذه الصفقة متوقعة بعد خروج مايكل بيسلي من تشكيلة الفريق منذ أيام بعدما ذكرت تقارير أنه أصيب بفيروس كورونا.

وشارك أندرسون في ثلاث مباريات مع نتس في يناير بعقد قصير لمدة عشرة أيام. وبلغ متوسط اللاعب تسجيل نقطة واحدة ومتابعة 0.7 كرة في المباراة الواحدة.

وبصفة عامة فقد بلغ متوسط أندرسون مع أربعة فرق على مدار خمسة مواسم في الدوري الأمريكي تسجيل 5.3 نقطة ومتابعة 2.5 كرة مرتدة. وشارك أندرسون خلال تلك الفترة في 219 مباراة منها 23 كأساسي.