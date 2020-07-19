رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليجانيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد وليجانيس على أرضية ملعب بوتاركي.

وحسم ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني، قبل جولة من نهاية المسابقة، بعد الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، وسقوط برشلونة أمام أوساسونا بنفس النتيجة.

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال.

خط الوسط : لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس.

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو.