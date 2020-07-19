رياضة | ليل الفرنسي يعلن عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليل الفرنسي يعلن عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم مساء السبت إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا.

ولم يكشف ليل عن هوية اللاعبين المصابين ولكن وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية هم ريناتو سانشيز وجوناثان ايكوني وجوناثان بامبا.

وقال كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق ليل في مؤتمر صحفي "إنهم يتواجدون حاليا في منازلهم في حالة عزل ونتمنى عودتهم قريبا، يتم متابعتهم على أساس يومي".

وأضاف "لقد حصلوا على ثمانية أيام راحة وخلال هذه الأيام أصيبوا بالعدوى، إنهم في حالة جيدة لكن ننتظر لمعرفة نتيجة الفحوص المقبلة".