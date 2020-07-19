رياضة | أرتيتا يعلق على رحيل أوباميانج عن آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يعلق على رحيل أوباميانج عن آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ميكل أرتيتا مدرب أرسنال على رحيل الجابوني أوباميانج مهاجم الفريق عن الجانرز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط أوباميانج، هداف أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم برصيد 25 هدفا، بعقد حتى نهاية الموسم المقبل ولم يوافق بعد على تمديد التعاقد.

وقال أرتيتا للصحفيين :"هذه لحظات رائعة وجميلة وهي تكون دائما أفضل من اللحظات السيئة. كما قلت لكم فإنه كان يبدو مقتنعا عندما تحدثت إليه بخصوص هذا الأمر".

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وأضاف :"لكن بكل تأكيد إذا شاهد نجاحا وأننا نسير في الاتجاه الصحيح، فإنه سيشعر بإيجابية كبيرة بخصوص ذلك. أتمنى أن يساعد ذلك على إقناعه بشكل أكبر أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وجاء فوز أرسنال على سيتي بعد أيام من التفوق على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا :"نحن سعداء حقا بما حدث في آخر أربعة أو خمسة أيام. الفوز على أفضل فريقين تقريبا في أوروبا هو أفضل شيء يمكن فعله لذا التحية للاعبين على ما قدموه وعلى مستواهم وعلى درجة قتالهم".

وسيلعب أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس مع الفائز من مباراة يوم الأحد بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.