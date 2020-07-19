رياضة | موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل على ملعب آنفيلد في اطار منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق التونسي عصام الشوالي.

جدير بالذكر أن فاز الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عدة أسابيع بينما يسعي نادى تشيلسي للفوز والحصول على الثلاث نقاط لضمان الصعود إلى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.