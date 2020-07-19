رياضة | عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية صباح اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل متمثلة في إستقرار برشلونة على التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة كيكي سيتين على مقاعد بدلاء البلوجرانا .

كلويفرت مرشح بقوة لخلافة سيتين

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الهولندي باتريك كلويفرت أسطورة الفريق السابق بات مرشح بقوة من أجل الجلوس على مقاعد بدلاء دكة الكامب نو خلال الفترة المقبلة .

وتٌفضل غرفة خلع الملابس في الفريق التعاقد مع كلويفرت خاصةً أن الجميع يرى فيه أن يحمل الحامض النووي الخاص بكتيبة ليونيل ميسي ورفاقه بجانب معرفته بنقاط القوة والضعف.

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وأنهت الصحيفة أن كلويفرت لعب دور كبير في إنضمام مواطنه الشاب فرينكي دي يونج إلى البلوجرانا ويجيد التحدث بستة لغات وهي " الهولندية والألمانية بجانب الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية ) .

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ويرى ميسي ورفاقه أن كلويفرت يعتبر بماثبة زين الدين زيدان الكرة الكتالونية كونه كان لاعباً في صفوف الفريق وقدم مستويات رائعة وبإمكانة إتباع أساليب واضحة يدير بها غرفة الملابس بصورة ناجحة .

وكانت بعض المصادر الصحفية قد زعمت أن مستقبل كيكي سيتين بات على المحك عقب خسارة الفريق للقب الليجا بالإضافة إلى توتر العلاقة بينه وبين بعض اللاعبين في غرفة خلع الملابس .