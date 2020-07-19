رياضة | مفاجأة في التشكيل المتوقع لمعركة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في التشكيل المتوقع لمعركة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأحد نادى تشيلسي نظيره نادى مانسشتر يونايتد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

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ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لهذه القمة بين تشيلسي ضد مانشستر يونايتد:

وجاءت تشكيلة مانسشتر يونايتد المتوقعة كالتالي:"دي خيا، ليندلوف، ماجواير، مانساه، وان بيساكا، برونو فرنانديز، بول بوجبا، ماتيتش، جرينود، مارسيال، ماركوس راشفورد".

بينما جاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:"كيبا، روديجير، زوما، الونسو، ازبيكويتا، جورجينهو، كانتي، بولسيتش، ويليان، جيرو، ابرهام".