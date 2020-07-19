رياضة | الزمالك يؤجل حسم مصير نجم المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤجل حسم مصير نجم المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقام كارتيرون بتأجيل حسم مصير الظهير الايسر للفريق الأبيض أحمد فتوح المعار لفريق سموحة ونجم المنتخب الأولمبي .

وقام كارتيرون بتأجيل حسم ملف عودة أحمد فتوح او استمراره فى الإعارة هو انتظار موقف عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك من تمديد تعاقده الذي سينتهي بعد موسميين حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويستعد نادى الزمالك بمباريات ودية من أجل عودة بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر عودته فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.